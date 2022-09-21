Боррель заявил, что ЕС не станет участвовать в конфликте на Украине

Фото: Philipp von Ditfurth/dpa

Глава Евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что ЕС станет принимать участие в конфликте на Украине и не является такой стороной. Об этом еврочиновник сообщил на пресс-конференции на полях 77-й сессии Генассамблеи ООН.

Ранее то же самое подтвердил глава НАТО Йенс Столтенберг.

C самого начала мы говорим, что мы не воюющая сторона, мы не вовлечены в войну. Одно дело — обеспечивать военную поддержку и другое дело — напрямую участвовать в конфликте. Этого не происходит и не произойдет, — сказал Боррель.

Такие же заверения давал генсек НАТО Йенс Столтенберг, который сообщил, что государства-члены альянса не являются стороной конфликта на Украине и не ищут конфликта с Россией. В частности, он предположил, что военные действия на Украине закончатся переговорами. Но при этом признал, что в краткосрочной перспективе это вряд ли произойдет.

Мы также знаем, что для гарантии приемлемого результата таких переговоров для Украины она должна усилить свои позиции на поле боя, — заявил Столтенберг.

Ранее Боррель заявил, что Евросоюз введет против России новые санкции в случае проведения референдумов в ЛНР, ДНР, на территории Херсонской и Запорожской областей. Он предупредил об ответственности всех, кто станет причастным к референдумам.