Боррель заявил, что ЕС готов к дипломатическому урегулированию на Украине Боррель: ЕС готов к дипломатическому урегулированию ситуации на Украине, если позволят обстоятельства

Фото: Philipp von Ditfurth/dpa Global Look Press

Жозеп Боррель

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил в своем блоге, что Евросоюз планирует в октябре запустить миссию по подготовке украинских военных. При этом он отметил, что ЕС готов к дипломатическому урегулированию украинского конфликта. Боррель добавил, что это станет возможно, если «позволят обстоятельства».

В то же время мы по-прежнему готовы добиваться дипломатического решения, если обстоятельства позволят сделать это конструктивно. <...> На следующем совещании глав МИД ЕС 17 октября, я надеюсь, мы сможем формально запустить нашу тренировочную миссию для ВС Украины, — написал Боррель.

Spiegel ранее сообщил, что лидеры стран — членов Евросоюза договорились о том, что за пределами Украины будут подготовлены до 15 тысяч солдат ВСУ. По информации журнала, около трех тысяч украинских военных пройдут специальную тактико-боевую подготовку и курсы инженеров.

В издании уточнили, что немецкие военные уже обучают солдат ВСУ использованию самоходки Panzerhaubitze 2000 или зенитного танка Gepard. Военнослужащие армии Украины в настоящее время проходят обучение в различных местах для работы с и другими немецкими системами.