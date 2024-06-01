Боррель объяснил позицию по юрисдикции МУС Боррель заявил, что международное право обязательно для всех

Фото: Dominika Zarzycka/Keystone Press Agency/Global Look Press

Жозеп Боррель

Мировое сообщество должно избегать двойных стандартов, когда речь заходит о решениях Международного уголовного суда, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, комментируя ситуацию в секторе Газа, передает ТАСС. Он добавил, что международное право обязательно для всех, а не только для тех, «кто нам не нравится»

Да, в Газе у нас очевидная ситуация, когда мы должны избегать двойных стандартов. Если мы одобряем акты Международного уголовного суда против [президента РФ Владимира] Путина, мы должны делать то же самое, когда тот же суд будет действовать против других игроков на Ближнем Востоке, — заявил Боррель.

Ранее МУС запросил ордер на арест лидера палестинского движения ХАМАС в секторе Газа Яхьи Синвары и премьера Израиля Биньямина Нетаньяху. Также инстанция добивается ареста министра обороны Израиля Йоава Галанта, командира военного крыла ХАМАС Мухаммеда ад-Дейфа и главы политбюро ХАМАС Исмаила Хания. Все они обвиняются в военных преступлениях, совершенных с октября 2023 года.

Нетаньяху позже обвинил прокурора МУС Карима Хана в попытке демонизировать Израиль. Таким образом он отреагировал на решение инстанции добиваться выдачи ордера на свой арест и министра обороны Израиля Йоава Галанта. Израильский премьер-министр напомнил, что Тель-Авив поставил в сектор Газа 500 тысяч тонн продовольствия.