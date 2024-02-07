Боррель встретил утро в киевском бомбоубежище Боррель рассказал, что из-за воздушной тревоги провел утро в укрытии в Киеве

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, который сейчас находится в Киеве, сообщил в соцсети Twitter (X), что на протяжении всего утра он находился в бомбоубежище из-за сигнала о воздушной опасности. Он также опубликовал в соцсетях снимок, на котором стоит в полупустом помещении с низким потолком в окружении четырех мужчин и что-то обсуждает.

Начинаю утро в убежище, поскольку в Киеве звучат сигналы тревоги, — написал европейский дипломат.

В начале февраля координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявлял, что власти страны призывают Конгресс США одобрить выделение средств на дополнительную поддержку Киева. По его словам, предоставляемый Украине Евросоюзом пакет финансирования не может стать заменой американской помощи.

13 января посол США на Украине Бриджит Бринк сообщила, что утром ей и сотрудникам американского посольства в Киеве пришлось спуститься в укрытие во время ракетных ударов. В этот момент по всей стране была объявлена воздушная тревога.

Ранее сотрудники горсовета украинского Николаева не пустили участников акции в поддержку ВСУ в бомбоубежище во время воздушной тревоги. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье об оставлении в опасности (ч. 1 ст. 135 УК Украины). Она предполагает до двух лет лишения свободы.