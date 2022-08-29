Боррель усомнился в введении ЕС полного запрета на выдачу виз россиянам

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Жозеп Боррель

Вопрос о запрете выдачи виз гражданам России будет обсуждаться на предстоящей встрече глав МИД Евросоюза в Праге. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель усомнился в том, что данная мера получит единогласную поддержку, сообщает Reuters.

Я не думаю, что разрыв отношений с гражданским населением России поможет, и я не думаю, что эта идея получит необходимое единодушие, — сказал он.

Боррель отметил, что ЕС следует быть «более избирательным» и пересмотреть способы получения виз некоторыми россиянами. Однако добавил, что не является сторонником запрета на выдачу виз всем гражданам РФ.

Ранее глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис призвал страны ЕС незамедлительно аннулировать все ранее выданные россиянам туристические многократные шенгенские визы. По его словам, эта мера должна действовать, как минимум, до конца спецоперации на Украине. Глава Минобороны России Сергей Шойгу назвал эту идею проявлением «нацисткой политики».