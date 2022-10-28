Боррель: у ЕС нет указаний на виновных в диверсии на «Северных потоках» Боррель: у Евросоюза нет указаний на то, кто совершил диверсию на «Северных потоках»

Фото: Danish Defence / Keystone Press Agency/ Global Look Press

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что у Евросоюза (ЕС) нет никаких указаний на то, кто совершил теракты на российских газопроводах «Северный поток», сообщает РИА Новости. Боррель прокомментировал расследование диверсии на газопроводах после пленарного заседания министров иностранных дел Сообщества государств Латинской Америки и Карибского бассейна (СЕЛАК) и ЕС в Буэнос-Айресе.

Нет никаких, — сказал Боррель на вопрос, есть ли у ЕС какие-либо улики относительно ответственности за диверсию.

В настоящее время три страны: Швеция, Дания и Германия проводят свои расследования по установлению виновных в диверсии на «Северных потоках».

Экс-сенатор США Ричард Блэк ранее предположил, что Вашингтон виноват в диверсиях на «Северных потоках». По его мнению, у Штатов были средства, возможности и мотивы для диверсии. Блэк подчеркнул, что Киев не мог организовать подрыв газопровода из-за недостатка ресурсов.

Он также напомнил, что президент США Джо Байден публично заявлял о намерении уничтожить «Северный поток — 2». Журналистка, по словам Блэка, задала американскому лидеру вопрос на пресс-конференции по поводу возможности подрыва газопровода, на что Байден ответил: «Я уверяю, мы сможем это сделать».