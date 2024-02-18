Боррель: ситуация на поле боя на Украине решится за три месяца

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Жозеп Боррель

Ситуация на поле боя на Украине может быть решена за три месяца, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. По мнению чиновника, необходимо не ждать европейских выборов и прикрываться другими причинами, а усилить военные поставки Украине.

Я не думаю, что люди на высшем политическом уровне, промежуточном уровне и общественное мнение понимают, что мы в ситуации, требующей совсем иного подхода. Не просто «давайте посмотрим в следующем месяце на Совете глав МИД». Нет, через три месяца ситуация уже будет решена на поле боя, — заявил Боррель на конференции по безопасности в Мюнхене.

Также чиновник заявил, что Евросоюз слишком часто колебался в вопросах поставки новых типов вооружения. Боррель уверен, что ситуация на поле боя развивалась бы иначе, если бы блок вел себя решительнее в данном вопросе, а не ждал европейских выборов или «больше подробностей».

Ранее Боррель раскрыл причину нехватки боеприпасов для ВСУ. По словам чиновника, Евросоюз не испытывает проблем с мощностями для производства боеприпасов для украинской армии, однако европейскому объединению не хватает финансирования. Промышленность обладает необходимыми мощностями, однако ей нужны заказы, добавил он.