Боррель: шестой пакет санкций могут согласовать в понедельник

Жозеп Боррель / Фото Zheng Huansong/XinHua/Global Look Press

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель выразил уверенность, что шестой пакет антироссийских санкций может быть согласован уже в понедельник. Площадкой для этого должен послужить внеочередной саммит стран ЕС в Брюсселе, он проходит 30-31 мая, и одной из тем будет обсуждение шестого пакета европейских рестрикций.

Сегодня очень важно обсудить, как мы примем последнее решение в шестом санкционном пакете. Я полностью уверен, что мы получим соглашение. Вчера во второй половине дня и сегодня утром постпреды ЕС проводили заседания, мы прилагали усилия, чтобы достичь это соглашение сегодня. И я уверен, что мы получим это решение, - сказал Боррель перед началом саммита.

Глава Европейской народной партии Манфред Вебер ранее не исключил решения вопроса о нефтяном эмбарго в отношении России без участия Венгрии. По его словам, премьер-министру страны Виктору Орбану нужно показать, что он не может держать остальную часть ЕС в заложниках, блокируя принятие подобных решений. Порядок принятия решений о санкциях подразумевает единогласное одобрение их всеми странами — членами Евросоюза. При этом Венгрия входит в число стран, которые блокируют принятие шестого пакета санкций в отношении России, поскольку ограничения по отказу от российской нефти могут негативно повлиять на их экономику.