Боррель: рост напряженности между Косово и Сербией угрожает миру в регионе

Фото: Flashpic/Keystone Press Agency/Global Look Press

Жозеп Боррель

Недавние события в отношениях между Косово и Сербией ставят под угрозу многолетнюю работу и результаты, достигнутые в рамках диалога между Белградом и Приштиной при содействии ЕС, заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель. В заявлении, опубликованном на сайте Евросоюза, он указал на то, что действия косовских сербов подрывают ситуацию с безопасностью в регионе и за его пределами.

Стороны несут ответственность за обеспечение мира и стабильности. Любые действия, такие как сжигание автомобилей или запугивающая риторика, которые могут привести к напряженности, неприемлемы и вызовут соответствующую реакцию международного сообщества, — заявил Боррель.

Он подчеркнул, что выход косовских сербов из косовских институтов не является решением споров. По его мнению, это может привести к дальнейшей эскалации напряженности на местах.

Европейский союз призвал представителей Сербии и косовских сербов соблюдать свои обязательства в рамках диалога и вернуться в косовские институты для выполнения обязанностей, в том числе в полиции, судебных органах и местных органах власти. ЕС также настаивает на продлении процесса перерегистрации транспортных средств и прекращении любых карательных мер в отношении держателей номеров КМ.

Кроме того, ЕС также призвал Косово немедленно начать шаги по созданию ассоциации/сообщества муниципалитетов с сербским большинством — его создание является обязательным юридическим обязательством для Приштины, невыполнение которого подрывает принцип верховенства права и наносит ущерб репутации и авторитету частично признанного государства.

ЕС призывает стороны серьезно выбрать путь диалога и воздерживаться от любых действий, которые могут привести к насилию и конфронтации. ЕС готов продолжать содействовать переговорам, но обе стороны должны продемонстрировать готовность искать решения конструктивным образом и уважать свои обязательства, взятые в рамках диалога, — подытожил Боррель.

Ранее сербы вышли из всех институтов власти Косово, заявил лидер сербов из Косово и Метохии, председатель партии «Сербский список» Горан Ракич. По его словам, решение останется неизменным до тех пор, пока Приштина не начнет уважать международное право, в частности не отзовет незаконное решение об автономерах и не создаст сообщество сербских муниципалитетов.