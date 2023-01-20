Боррель раскрыл сумму трат ЕС на военную помощь Украине В ЕС заявили, что уже выделили Украине военную помощь на €10 млрд

Фото: flickr

Евросоюз и страны - члены сообщества совместно уже выделили военную помощь Украине на €10 млрд, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, передает ТАСС. Боррель добавил, что если сложить все, что Европа сделала для Киева, не только военную поддержку, которую, но и экономическую, макрофинансовую и гуманитарную помощь всех видов, то эта сумма уже приближается к €50 млрд.

В сумме мы получаем почти €10 млрд военной помощи, — сказал он.

По мнению генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, поставки оружия Киеву приближают окончание конфликта на территории Украины. Такая помощь, по его словам, способствует усилению переговорных позиций государства. Столтенберг подчеркнул, что «оружие является путем к миру».

Ранее сообщалось, что зарубежные страны и международные организации с момента начала Россией спецоперации на Украине оказали Киеву помощь на общую сумму более $150,8 млрд. При этом объем военной помощи Украине ($48,5 млрд) составил 94,9% от оборонных расходов России за 2022 год ($51,1 млрд).