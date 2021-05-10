Боррель рассказал о подготовке новых санкций ЕС против Минска

https://static.news.ru/photo/41fef56a-b1a7-11eb-a93b-96000091f725_660.jpg Жозеп Боррель Фото: Florian Gaertner/photothek.net/Global Look Press

Евросоюз работает над четвёртым пакетом санкций в отношении Белоруссии. Он может быть принят в ближайшие недели. Об этом заявил верховный представитель сообщества по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, сообщает РИА Новости.

Мы рассматриваем следующий пакет санкций, который, я надеюсь, будет принят в течение нескольких недель, — приводит агентство его слова.

По словам Борреля, подготовка новых санкций связана с тем, что власти в Минске продолжают политику запугивания и репрессий в отношении своих граждан. Теперь им подверглась польская община. Подробностей готовящихся ограничений глава европейской дипломатии не привёл.

Предыдущий пакет санкций ЕС в отношении Белоруссии был принят в декабре 2020 года. Тогда под их действие попали 29 чиновников и семь компаний.

Ранее сообщалось, что глава МИД Белоруссии Владимир Макей рассказал о подготовке ответа Минска на санкции западных стран. По его словам, власти будут действовать адекватно складывающейся ситуации. Ответные меры будут как симметричными, так и ассиметричными.