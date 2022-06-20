Боррель рассказал, кто может покупать продовольствие и удобрения из РФ Боррель заявил, что все страны могут свободно покупать продовольствие и удобрения из РФ

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Все, кто хочет покупать российские продовольствие и удобрения, могут это делать совершенно свободно, заявил глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель по прибытии на встречу руководителей МИД стран ЕС в Люксембурге. Он также подчеркнул, что ЕС «полностью поддерживает усилия ООН» по разблокированию экспорта зерна с Украины морским путем, пишет ТАСС. Отдельно глава Евродипломатии упомянул, что не считает растущие в мире проблемы с продовольствием последствием санкций ЕС.

Наши санкции не касаются удобрений и продовольствия, все, кто хочет их покупать, могут это делать совершенно свободно, — заявил Боррель.

Ранее стало известно, что в результате антироссийских санкций и острой нехватки удобрений во всем мире американские фермеры страдают от глобального скачка цен, в свою очередь сокращая использование удобрений и перекладывая большую часть затрат на покупателей. По оценкам аналитиков, фермерам грозит разорение из-за государственной политики США, власти которых ввели непродуманные санкции против России.

Журнал The American Conservative в мае указывал на запоздалые действия в этой ситуации президента США Джо Байдена, заявившего о планах простимулировать внутренний рынок удобрений уже после того, как был нанесён ущерб американским фермерам. По данным издания, на удобрения приходятся наибольшие расходы американских фермеров — до 18% от их бюджета.