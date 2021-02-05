Боррель рассчитывает на регистрацию российской вакцины «Спутник V» в ЕС

https://static.news.ru/photo/59ce3a2e-67ac-11eb-b85f-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель выразил надежду на регистрацию вакцины российского производства «Спутник V» для применения его на территории ЕС. Об этом он заявил по итогам пресс-конференции с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

Надеюсь, что теперь Европейское агентство лекарственных средств (EMA) сможет сертифицировать эту вакцину для использования в странах — членах Евросоюза. Для нас это будет хорошей новостью, поскольку, как вы знаете, у нас вакцин не хватает и дополнительный источник их поставки только приветствуется, — приводит ТАСС слова Борреля.

Он поздравил с успешным завершением заключительной фазы клинических испытаний «Спутника V», результаты которого были опубликованы в медицинском журнале Lancet 2 февраля. Боррель отметил, что теперь у мира больше инструментов для борьбы с коронавирусной инфекцией.

Ранее NEWS.ru писал, что президент Франции Эммануэль Макрон положительно оценил результаты третьей фазы испытаний вакцины «Спутник V». По его словам, теперь известно о готовности России зарегистрировать её в Европе.