Боррель раскрыл «суровую правду» о предстоящей зиме и газе

Фото: Nicolas Landemard/Global Look Press

Жозеп Боррель

Верховный представитель Евросоюза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель усомнился в том, что Западу хватит имеющихся запасов газа и он не столкнется с нехваткой «голубого топлива». В своем Twitter политик написал, что Брюссель близок к пределу того, что может приобрести у нероссийских партнеров.

Суровая правда заключается в том, что зимой мы приблизимся к пределу того, сколько газа мы можем докупить из нероссийских источников, — написал Боррель.

Политик считает, что грядущая зима будет исключительной, поскольку «существует реальная неопределенность в отношении того, будет ли в ЕС достаточно газа». Кроме того, Боррель выразил сомнения насчет доступности «голубого топлива» по стоимости.

Политик признал, что Европа столкнулась «с настоящим штормом»: увеличивается цена энергоносителей, а экономический рост замедляется. Стоимость нефти сейчас опустились до уровня, зафиксированного в начале конфликта на Украине, однако расценки на газ «более чем в четыре раза превышают расценки конца февраля и почти в десять раз те, которые были год назад», указал представитель ЕС.

В этой связи он призвал страны «быть готовыми ко всем сценариям», в частности, тому, что «Россия вообще произвольно прекратит поставки в любой момент». По словам политика, Западу нужно готовиться к потенциальному отключению газа, «главным образом путем экономии, диверсификации и солидарности».

Накануне Совет ЕС принял предложенный Еврокомиссией (ЕК) план добровольного сокращения потребления газа на 15%. Мера должна действовать с 1 августа 2022 года по 31 марта 2023 года. План предполагает возможность перейти ко второй обязательной фазе сокращения потребления еще на 15% в случае, если ЕК объявит «общесоюзную тревогу» при угрозе прекращения поставок.