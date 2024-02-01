Боррель раскрыл позицию Венгрии по поставкам оружия ЕС для Украины Боррель: Венгрия не блокирует решение об увеличении поставок оружия Киеву

Фото: Zhao Dingzhe/XinHua/Global Look Press

Жозеп Боррель

Венгрия отказалась блокировать решение об увеличении поставок оружия Евросоюза для Украины по линии Европейского фонда мира, заявил верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель. По его словам, которые приводит ТАСС, Будапешт не будет присоединяться к этим поставкам.

Я объясняю. Одно дело — не участвовать, другое дело — блокировать. Венгрия не хочет участвовать, но она не блокирует, — сказал европейский дипломат.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ранее заявлял, что украинский конфликт может быть решен только путем прекращения огня и переговорами. Иного пути, по его словам, нет. Именно поэтому Венгрия выступает против выделения Киеву €50 млрд, так как это как раз «военное решение» вопроса, подчеркнул он.

Ранее заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что снаряды GLSDB уже находятся в пути на Украину. Во время посещения Киева она подчеркнула, что Вашингтон продолжает поддерживать Украину и готов к дальнейшим инвестициям в страну.

До этого сообщалось, что США пытаются вынудить Эквадор передать Украине оружие советских и российских образцов в обмен на более новые западные вооружения. Однако в экспертной среде возможность такого обмена пока воспринимается скептически из-за продолжающихся в стране боевых столкновений силовиков и наркокартелей, практически переросших в гражданскую войну.