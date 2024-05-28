Раскрыто отношение ЕС к ударам по России западным оружием Боррель: ряд стран ЕС готовы разрешить ВСУ атаковать Россию западным оружием

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Жозеп Боррель

Страны Евросоюза придерживаются разных позиций по использованию переданного Киеву западного оружия для ударов по территории России, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель по итогам заседания министров обороны стран содружества. При этом он подчеркнул, что ряд государств выразили готовность поддержать это решение. Сам же он назвал эту практику легитимной, передает ТАСС.

Это легитимно с точки зрения международного права, но такое решение должно принимать каждое отдельное государство на национальном уровне, нести за это ответственность… Никто не может заставить государство ЕС отменить такие ограничения, — сказал он.

Боррель отметил, что лишь пара европейских стран выразили готовность снять запрет для ВСУ на нанесение ударов по объектам на территории России. По его словам, лидеры остальных государств пока не дали четкого ответа на этот вопрос.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг высказал мнение, что Украина не сможет себя защитить, если ей не разрешить наносить удары западным оружием по территории России. Он предложил союзникам задуматься над этим. При этом политик подчеркнул, что Альянс не планирует отправлять свои войска на помощь Киеву.

Позже верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель сообщил, что главы МИД стран — участниц объединения обсудили отмену ограничений на применение Вооруженными силами Украины оружия НАТО для ударов по территории России. Он уточнил, что сегодня эти дебаты набирают обороты.