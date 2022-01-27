Боррель прокомментировал ответ США на предложения России по безопасности

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель приветствовал ответ госсекретаря США Энтони Блинкена на российские предложения по гарантиям безопасности. Об этом политик написал в своём Twitter. Боррель также призвал Москву согласиться на дальнейшие дипломатические усилия.

Только дипломатия даёт возможность добиться прочного урегулирования для народа Украины и народов Европы, — написал он.

Он добавил, что ЕС и США едины в своём подходе.

Российская сторона получила письменный ответ от НАТО и США на предложения по гарантиям безопасности, сообщается на сайте МИД России. Уточняется, что замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко принял посла США в Москве Джона Салливана «по его просьбе».

Также госсекретарь США Энтони Блинкен подтвердил передачу Москве письменного ответа, назвал его ключевые положения, а также сообщил, что в документе есть «очень позитивные вещи», к которым отнёс солидарность европейских партнёров США, включая Германию, в ситуации вокруг Украины. В целом же ответ Вашингтона предполагает дальнейшие дипломатические контакты между США и Россией.

Также известно, что Россия не станет публиковать ответ США, если поступит такая просьба. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая на «правительственном часе» в ходе пленарного заседания Госдумы. По его словам, общественности будут донесены только суть и содержание реакции Вашингтона на предложения России.