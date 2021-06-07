Боррель призвал отказаться от «вакцинной дипломатии»

https://static.news.ru/photo/1a4bb144-c75e-11eb-ba42-96000091f725_660.jpg Жозеп Боррель (Josep Borrell) Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com/GLOBAL LOOK PRESS

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в своём материале для РБК призвал страны воздержаться от «вакцинной дипломатии» и «вакцинного национализма». В противном случае, подчеркнул он, победить пандемию коронавирусной инфекции не получится.

Боррель подчеркнул, что вакцинация необходима для снятия ограничений, убивающих экономику, и реализации свобод. Весь мир страдает от введённых рамок, однако тяжелее всего приходится развивающимся странам. В последние десятилетия наметилась тенденция сокращения нищеты и неравенства в мире. Однако, сказал глава европейской дипломатии, она может быть утрачена в случае сохранения разрыва темпов вакцинации. Негативная динамика только усугубит геополитическую напряжённость и будет сдерживать экономическую активность.

Для экономически развитых стран цена бездействия будет определенно выше коллективных затрат на помощь странам мира в вакцинации. ЕС поддерживает предложенный Международным валютным фондом план с бюджетом в $50 млрд, предполагающий вакцинацию 40% населения планеты в 2021 году и 60% — к середине 2022 года, — написал Боррель.

Он отметил, что достичь этой цели можно при помощи тесной координации всех государств. ЕС, заявил Боррель, сейчас является единственными мировым субъектом, который вакцинирует своё население, экспортирует крупные партии препаратов и способствует их распределению в странах с низким уровнем дохода.

ЕС произвёл около 40% уже использованных во всём мире доз вакцин и экспортировал в 90 стран мира 240 млн доз — примерно столько же, сколько использовано в самом ЕС, — приводит автор статьи данные от ВОЗ.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что сотни миллионов людей не имеют доступа к вакцинам от коронавирусной инфекции, прививку сделали только 10% людей в мире.

По его словам, опасность вспышек эпидемий коронавирусной инфекции будет сохраняться, пока на всех континентах не будет организован доступ к вакцинам. Глава государства считает абсурдными и политически мотивированными запреты на доступ к надёжным вакцинам от коронавирусной инфекции.