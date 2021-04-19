Боррель призвал РФ допустить к Навальному врачей, которым тот доверяет

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Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель попросил руководство РФ пустить к оппозиционеру Алексею Навальному медиков, которым доверяет последний.

Ранее сегодня мы получили информацию о том, что [Алексея] Навального перевели в местную тюремную больницу, однако власти РФ должны предоставить ему немедленный доступ к тем медицинским специалистам, которым он доверяет, — цитирует политика официальный сайт Совета ЕС.

16 апреля объявивший голодовку Навальный заявил, что ему пригрозили принудительным кормлением. Газета Le Monde опубликовала письмо, авторы которого уверяют, что у Навального наблюдаются признаки тяжёлого неврологического расстройства. Оно ведёт к постоянной боли в спине и потере чувствительности в конечностях.

На имя лидера РФ Владимира Путина было направлено письмо от лица мировых знаменитостей. Под ним подписались актёры Иэн Маккеллен, Дэвид Духовны, Джуд Лоу, Бенедикт Камбербэтч, телеведущий Стивен Фрай, белорусская писательница Светлана Алексиевич, а также режиссёр Джей Джей Абрамс и другие деятели мировой культуры.

Кроме того, ситуация с Навальным остаётся неизменным объектом внимания США. Там обеспокоены его возможной смертью в тюрьме — в этом случае, как заявил помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан, для России «будут последствия».