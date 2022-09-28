Боррель призвал расширить персональные санкции из-за референдумов

Фото: Anton Belitsky/Russian Look/Global Look Press

Жозеп Боррель

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил о необходимости расширения антироссийских санкций против физлиц и организаций в рамках нового пакета рестрикций из-за проведения референдумов о присоединении к РФ в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, передает РИА Новости. Он пояснил, что персональные списки санкций включают уже более 1300 фигурантов.

В связи с организованным Россией референдумами мы увеличиваем число фигурантов санкций. <...> Мы предложили утвердить дополнительные ограничительные меры против тех, кто поддерживает, обеспечивает или получает выгоду от ситуации на Украине, — сказал Боррель.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее заявила, что в ЕС предложено ввести новый пакет санкций в отношении России. Он, в частности, предусматривает установление потолка цен на российскую нефть. Кроме того, ЕК предлагает запретить импорт продуктов из России, лишив ее таким образом доходов на сумму в €7 млрд. Также могут быть введены санкции в отношении лиц, которые будут обходить уже действующие в отношении РФ ограничения.

Наряду с этим в ЕК считают необходимым ввести запрет для граждан ЕС входить в состав органов управления российских госкомпаний и расширить перечень запрещенных к поставке в РФ товаров в сфере авиа- и электронных компонентов, химических веществ.