Боррель призвал к перемирию и пообещал Украине оружие Боррель заявил, что ЕС продолжит военную помощь Киеву и будет призывать к перемирию для вывоза зерна

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Жозеп Боррель

Евросоюз продолжит оказывать военную помощь Украине, взывая при этом к перемирию для вывоза зерна, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД европейских стран в Люксембурге. По его словам, которые приводит ТАСС, на сегодняшний день в украинских портах заблокированы 20 млн тонн зерновых культур.

Мы будем помогать Украине столько, сколько будет нужно, и одновременно будем призывать к перемирию для вывоза зерна, — сказал Боррель.

Ранее Боррель заявил о том, что все страны, желающие покупать российские продовольствие и удобрения, могут это делать совершенно свободно. Он также подчеркнул, что ЕС «полностью поддерживает усилия ООН» по разблокированию экспорта зерна с Украины морским путем.

Тем временем глава общественной благотворительной организации «Сердце Севастополя» Анастасия Макеева сообщила, что украинские военные в марте и апреле предприняли несколько попыток уничтожить место хранения зерна в порту Мариуполя. По ее словам, диверсантам с пятого раза удалось поджечь хранилище, что привело к уничтожению 70 тысяч тонн зерна.