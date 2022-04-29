Боррель призвал избегать дестабилизации ситуации в Приднестровье

Жозеп Боррель / Фото Ricardo Rubio/Keystone Press Agency/Global Look Press

Евросоюз поддерживает территориальную целостность Молдавии и призывает все стороны избегать дестабилизации обстановки в Приднестровье. Сообщения об инцидентах в этом регионе подрывают стабильность республики, говорится в заявлении главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, опубликованном на сайте Европейской службы внешних связей.

Сообщения об инцидентах в Приднестровском регионе Молдавии, которые произошли в течение последних дней, подрывают безопасность и стабильность Молдавии. Евросоюз призывает всех ответственных игроков избегать дестабилизации ситуации. ЕС полностью солидарен с Молдавией и выражает непоколебимую поддержку суверенитету и территориальной целостности Молдавии в её международно признанных границах и с особым статусом для Приднестровского региона, — заявил Боррель.

Глава европейской дипломатии также приветствовал «сдержанную реакцию» молдавских властей на происходящие инциденты. Он подчеркнул, что Евросоюз оказывает содействие Молдавии в связи с притоком в страну беженцев с Украины, а также среднесрочную поддержку для повышения устойчивости страны.

Руководство ряда стран мира ранее рекомендовало своим гражданам воздержаться от поездок в Приднестровье или покинуть непризнанную республику, если они уже оказались там. С подобными призывами, в частности, выступили Израиль, Германия, Болгария, Канада, США.

Причиной стало ухудшение ситуации с безопасностью в регионе. 25 апреля у здания Министерства госбезопасности в Тирасполе прогремело несколько взрывов. На месте происшествия были найдены предметы, похожие на части боеприпасов, предположительно, тубус от противотанкового гранатомёта.

Утром 26 апреля был взорван радиоцентр в посёлке Маяк, который ретранслировал российское радио.