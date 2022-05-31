Боррель призвал Евросоюз стать серьёзной военной силой

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Евросоюз должен стать серьёзной военной силой, поскольку воздействия «мягкой силы» на другие страны в данный момент недостаточно, заявил на саммите ЕС глава внешнеполитической службы Жозеп Боррель. По его словам, которые приводит ТАСС, об этом свидетельствует ситуация на Украине.

Недостаточно торговли, верховенства закона, недостаточно быть сильной гражданской державой, ЕС также должен быть серьёзной военной силой, — подчеркнул Боррель.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что в Германии появится «самая большая традиционная армия в Европе» среди стран — членов НАТО. По его словам, увеличение численности вооруженных сил «значительно укрепит безопасность страны и ее союзников». Он также выразил негативное отношение к критике в адрес властей ФРГ, связанной с отсутствием военной поддержки Украины, подчеркнув, что страна будет поставлять туда больше вооружения.