Боррель призвал Евросоюз научиться использовать «тяжёлую силу»

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Европейским странам для защиты собственных интересов следует применять «тяжёлую силу». При этом они должны находить партнёров не только среди государств-единомышленников. Об этом заявил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в ходе дебатов, организованных Исследовательским центром европейской политики (CEPS). Трансляция выступления дипломата велась на YouTube.

Европа должна научиться использовать язык силы <...>. Это способность реагировать на угрозы, отвечать, преследуя наши интересы. Это не просто «мягкая сила» правовой системы, но использование тяжёлой силы, не обязательно военной, но тяжёлой, — сказал Боррель.

Он также отметил, что страны Европы должны «проявлять инициативу и строить коалиции». По мнению Борреля, Евросоюзу необходимо отыскать «собственный нарратив, собственную историю» — это помогло бы убеждать других людей. Проблемы институтов ЕС дипломат видит в их низкой эмоциональности.

Мы в институтах ЕС слишком технократичны, не касаемся эмоций, у нас нет нарратива, поскольку мы привыкли решать политическую проблему через технократические процедуры. Нам надо переосмыслить это и создать нарратив, — сказал Боррель.

По его мнению, «битва нарративов» может быть более эффективной в современном мире, поскольку влияние на людей можно оказывать не только с помощью оружия или материальных благ.

Ранее Жозеп Боррель заявил, что у Евросоюза истощились военные запасы из-за поставок на Украину. По его словам, данный факт говорит о проблемах в обороноспособности ЕС. Другим фактором, повлиявшим на сокращение военных запасов, стало уменьшение оборонного бюджета. Сказалась политика жёсткой экономии. Минимальный оборонный бюджет у членов ЕС фиксировался в 2014 году, только в настоящее время он вышел на докризисный уровень 2008 года.