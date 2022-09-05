Боррель признал усталость граждан Европы от антироссийских санкций

Фото: Tomas Tkacik/Keystone Press Agency/Global Look Press

Жозеп Боррель

Глава евродипломатии Жозеп Боррель, выступая на межпарламентской конференции стан ЕС в Праге, признал усталость граждан ряда европейских стран от антироссийских санкций, а также их озабоченность по поводу предстоящей зимы, передает ТАСС. Он также пообещал разъяснять населению «необходимость санкционной политики». Дипломат подчеркнул, что причиной энергокризиса стала не политика Европы, а действия РФ, которая «превращает энергетику в оружие».

Нельзя дать России возможность использовать усталость от санкций, которую испытывают отдельные наши страны. Эта проверка на прочность еще будет продолжаться. Мы должны говорить с нашими гражданами и разъяснять, как выглядит наша ответственность в условиях нынешнего кризиса, — сказал Боррель.

Он добавил, что ЕС необходимо продолжать борьбу за энергонезависимость от России.

Также политик заявил о том, что озабочен «российской пропагандой», которая «обвиняет в кризисе санкции ЕС» и которая «пробирается в правительственные круги и СМИ многих стран, в частности в Африке». Он призвал союзников «активнее работать с ними» и продвигать позицию Брюсселя.

Стоимость природного газа в странах Европы поднялась на 30% и превысила $2850 за тысячу кубометров. Скачок цен произошел после приостановки поставок газа по трубопроводу «Северный поток».