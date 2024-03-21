Боррель признал, что Евросоюз не собирается «идти умирать за Донбасс» Боррель: ЕС не сторона конфликта на Украине и не пойдет умирать за Донбасс

Фото: europarl.europa.eu

Жозеп Боррель

Евросоюз не намерен отправлять граждан стран — членов объединения «умирать за Донбасс», заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. По его словам, которые приводит ТАСС, это обусловлено тем, что Брюссель не является стороной конфликта на Украине.

Мы не часть этой войны. <...> Нет речи о том, чтобы идти умирать за Донбасс. Речь идет о том, чтобы помогать украинцам не умирать в Донбассе, — заявил Боррель.

Он призвал не преувеличивать, говоря о «неизбежности войны». По его словам, ситуация вовсе не говорит о подобном развитии событий для Евросоюза. Боррель подчеркнул, что не стоит «пугать людей напрасно».

Комментируя слова Борреля, представитель МИД России Мария Захарова отметила, что Евросоюз не будет умирать за Донбасс, потому что дважды не умирают.

Ранее Боррель предложил членам Евросоюза передать на военную помощь Украине прибыль от замороженных в Европе российских активов. По его словам, 90% средств будет выделено через Европейский фонд мира, 10% — через бюджет объединения. Позже стало известно, что Еврокомиссия согласилась с этим предложением, и теперь его предстоит рассмотреть на саммите Евросоюза 21–22 марта.