Боррель приветствовал встречу лидеров стран СНГ и главы Еврососовета

Фото: Tomas Tkacik/Keystone Press Agency/Global Look Press

Жозеп Боррель

Верховный представитель Европейского Союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель поприветствовал встречу президентов Азербайджана и Армении с председателем Европейского совета в Брюсселе 31 августа, об этом политик сообщил в своем аккаунте в Twitter. Трехсторонняя встреча глав двух государств и представителя Европейского совета проходит в рамках разработки текста мирного соглашения по Нагорному Карабаху.

Приветствую четвертую встречу между председателем Европейского совета Шарлем Мишелем, президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и президентом Армении Николом Пашиняном, — написал Боррель.

Политик отметил необходимость сотрудничества в гуманитарной сфере и заявил о поддержке со стороны Евросоюза.

Важно продолжать работу над продвижением мирного договора и предпринимать совместные усилия в области связи и в гуманитарной сфере. ЕС продолжает быть полностью вовлеченным в поддержку мирного, безопасного и процветающего Южного Кавказа, — подчеркнул Боррель.

Предыдущая трехсторонняя встреча состоялась в Брюсселе 22 мая. Стороны условились о начале работы армяно-азербайджанской комиссии по делимитации границ. Помимо этого, они обсудили подготовку переговоров по урегулированию отношений между Ереваном и Баку и вопросы, касающиеся Карабаха.

Ранее Жозеп Боррель во время неформальных заседаний глав Минобороны и МИД союза заявлял, что «некоторые голоса» в ЕС выступают за пересмотр антироссийских санкций. Однако он добавил, что ограничительные меры продолжат действовать.