Боррель предупредил США о последствиях ударов на Ближнем Востоке Боррель назвал критической ситуацию на Ближнем Востоке после ударов США

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Жозеп Боррель

ЕС считает ситуацию на Ближнем Востоке критической после нанесения США ударов по территории Сирии и Ирака, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель на неформальной встрече глав МИД стран — членов Союза, передает ТАСС. Он отметил, что Брюссель опасается выхода событий из-под контроля и призывает к деэскалации.

Мы всегда повторяем, что Ближний Восток — это котел, который может взорваться в любой момент. Мы призываем всех к деэскалации, мы переживаем критическую ситуацию, — заявил он.

Боррель добавил, что не знает о позиции министров и не ожидает, что в субботу будут достигнуты конкретные решения по ситуации, так как встреча является неформальной. При этом глава МИД Бельгии Хаджа Лабиб по прибытии на мероприятие заявила, что необходимо сделать все возможное, чтобы избежать распространения конфликта на весь регион.

Ранее издание Politico сообщило, что США планируют нанести следующие «удары возмездия» по объектам в Йемене. При этом ранее американские силы ударили по Сирии. В Центральном командовании Вооруженных сил США (CENTCOM) уточнили, что в результате атаки 3 февраля были поражены свыше 85 целей, принадлежавших силам Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) и связанных с ним формирований в Ираке и Сирии.

США наносят удары по объектам на Ближнем Востоке в ответ на атаку по американской базе в Иордании 27 января. В результате инцидента погибли трое военнослужащих США, еще более 30 получили ранения.