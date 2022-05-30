Боррель предрёк затягивание конфликта на Украине

Жозеп Боррель / Фото Ricardo Rubio/Keystone Press Agency/Global Look Press

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил в эфире радио France Info, что конфликт на Украине станет затяжным, и выступил за дальнейшее санкционное давление на Россию. По его словам, «российская экономика уже начинает останавливаться» и дальнейшее давление на Москву позволит обеспечить Киеву более выгодную позицию на переговорах.

[Нынешняя ситуация на Украине] будет долгой, агрессивность действий РФ возрастёт. Мы должны продолжать обеспечивать Украину средствами для борьбы, а также оказывать экономическое давление на Россию, — заявил Боррель.

Он также предположил, что до конца дня будет достигнуто соглашение по шестому пакету санкций против России, а выступающие против нефтяного эмбарго Венгрия, Словакия и Чехия могут получить отсрочку для поиска решений и снижения закупок российских нефтепродуктов.

Важно найти решение, которое бы устроило всех, — заключил он.

Ранее глава Европейской народной партии Манфред Вебер заявил, что не исключает решения вопроса о нефтяном эмбарго в отношении России без участия Венгрии. По его словам, премьер-министру страны Виктору Орбану нужно показать, что он не может держать остальную часть ЕС в заложниках, блокируя принятие подобных решений.