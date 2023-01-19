Боррель назвал сроки избавления ЕС от российских энергоресурсов Боррель заявил, что до конца года почти весь Евросоюз избавится от энергоресурсов РФ

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Все страны Евросоюза избавятся от энергоресурсов из России до конца года, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, передает ТАСС. По его словам, исключением может стать Венгрия.

К концу года все страны избавятся полностью от энергетических ресурсов России. Возможно, Венгрия станет исключением по политическим причинам, — сказал Боррель.

Ранее глава крупнейшей норвежской энергетической компании Equinor Андерс Опедал сообщил, что в 2023 году на территории Европы сохранится дефицит газа. Он подчеркнул, что цены на рынке, вероятно, будут сильно колебаться. Опедал также отметил, что сейчас в Европе тепло, что влияет на стоимость топлива.

Вице-премьер России Александр Новак ранее сообщил, что нефтегазовые компании западных стран из-за действий властей выводят средства из отрасли в виде дивидендов и не инвестируют. По его прогнозам, из-за этого мир через пять-десять лет столкнется с дефицитом энергоресурсов и новым витком кризиса, который в большей степени затронет страны Евросоюза.