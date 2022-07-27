Боррель позавидовал вниманию к Лаврову в СМИ Боррель обвинил СМИ в невнимании к его заявлениям, в отличие от заявлений Лаврова

Фото: CÃ©Zaro De Luca/Global Look Press

Жозеп Боррель

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель обратил внимание на то, что западные СМИ порой не передают сделанные им заявления, однако пишут о словах министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. Как заявил глава дипломатии ЕС в интервью радиостанции Cadena SER, речь идет об определенной тенденции, в рамках которой СМИ прислушиваются к словам «противника»

Лавров едет в Африку, чтобы сказать, что в проблеме виноваты европейские санкции, и вся западная пресса повторяет это. Я еду в Африку, чтобы сказать обратное, <...> и никто не подхватывает [эту информацию в СМИ], — подчеркнул Боррель.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что поездка главы МИД РФ Сергея Лаврова в Африку вызвала панику у США, и американские дипломаты стали просить своих коллег из других стран не фотографироваться с Лавровым. Захарова считает, что таким образом Соединенные Штаты пытаются «залатать информационные дыры», чтобы сохранить образ изолированной от мира России.