Боррель посоветовал Грузии не ждать чуда в вопросе вступления в ЕС Боррель: Грузия должна пройти ряд реформ для вступления в ЕС

Фото: Александр Имедашвили/РИА Новости

Ираклий Кобахидзе

Двери в Евросоюз для Грузии открыты, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Он указал, что не стоит «ждать чуда» — страна должна пройти путь реформ, передает Mtavari.

Все должны знать, что дверь Европейского союза открыта, вы должны пройти через эту открытую дверь, а проход через эту дверь, как всем известно, это процесс, основанный на заслугах, нужно провести реформы. Не ждите чуда, не ищите кота в темной комнате, дверь открыта, и вы знаете, что нужно сделать, чтобы войти, — сказал Боррель на встрече с новым грузинским премьер-министром Ираклием Кобахидзе в Брюсселе.

В числе прочего дипломат призвал Грузию начать борьбу с «антизападной риторикой и манипулированием информацией». А также наладить отношения с Украиной, поскольку «Россия выигрывает от их конфронтации». Кобахидзе в ответ на это напомнил о заявлениях украинских чиновников по поводу открытия в Грузии «второго фронта» и подчеркнул, что Тбилиси не собирается вводить санкции против Москвы. Тем не менее, по словам премьера, Грузия «решительно поддерживает Украину политически» и в гуманитарном плане.

Ранее Кобахидзе сообщил, что Грузия планирует продолжить курс на урегулирование отношений с Россией мирным путем, что следует из правительственной программы кандидата в премьер-министры республики. При этом в документе отмечено, что Тбилиси ставит своей приоритетной задачей восстановление территориальной целостности страны. Речь идет об утерянных территориях после вооруженного конфликта с РФ 2008 года.