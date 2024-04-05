Боррель пообещал Пашиняну «помочь в борьбе с дезинформацией» Боррель: ЕС поможет Армении бороться с дезинформацией

Фото: Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

Жозеп Боррель

Евросоюз поможет Армении «в борьбе с дезинформацией», заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Перед началом трехсторонней встречи премьер-министра Армении Никола Пашиняна, председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и госсекретаря США Энтони Блинкена Боррель заявил, что республика все чаще становится «мишенью информационной манипуляции и вмешательства из-за рубежа». Именно поэтому ЕС намерен помогать с этим бороться, пишет Sputnik Армения. Также он пообещал обучить население Армении «грамотности в сфере медиа».

Часть наших задач — поддержать вас в восприятии этой информации и помочь обществу понять происходящее правильно. Для этого нужно повысить медиа-грамотность в обществе, — заявил он.

Также Боррель пообещал продолжить поддержку реформам в Армении, сообщает «Кавказское бюро». Это будет сделано посредством реализации Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве.

Мы приветствуем усилия Армении в направлении демократии, борьбы с коррупцией и установления верховенства закона. Будет важно продолжить реформы для дальнейшего повышения устойчивости страны, — сказал дипломат.

Также на пресс-конференции глава Европейского союза Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Европейский союз выделит Армении €270 млн в форме грантов в течение четырех лет. По словам главы международного объединения, средства пойдут на осуществление «плана роста и развития» республики. Она добавила, что Евросоюз намерен сделать Армению «более устойчивой».