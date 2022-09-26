Боррель пообещал, что Евросоюз отреагирует на протесты в Иране Боррель: ЕС готовит реакцию на подавление протестов в Иране

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Жозеп Боррель

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз изучает несколько вариантов реакции на события в Иране, где гибель задержанной полицией девушки привела к массовым протестам и столкновениям с правоохранителями. По его словам, органы безопасности Ирана на протестах, вызванных смертью 22-летней Махсы Амини, допустили «непропорциональное применение силы», сообщает РИА Новости.

В преддверии Совета министров иностранных дел Европейский союз продолжит изучать все имеющиеся в его распоряжении варианты реагирования на гибель Махсы Амини, а также на то, как иранские силы безопасности ответили на последовавшие акции протеста, — подчеркнул Боррель.

Он уточнил, что в Брюсселе считают следствием «непропорционального применения силы» появление жертв среди протестующих. При этом в Иране есть жертвы и среди правоохранителей.

Ранее стало известно, что масштабные уличные протесты начались в Иране после гибели 22-летней Махсы Амини, которая, по мнению общественности, была избита в отделении полиции нравов в Тегеране и в результате скончалась. Причиной задержания Амини стало то, что она недостаточно тщательно повязала на голову платок.