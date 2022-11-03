Боррель поблагодарил ООН и Турцию за возобновление зерновой сделки

Фото: Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

Глава евродипломатии Жозеп Боррель поблагодарил Турцию и ООН за возобновление Россией зерновой сделки. В своем Twitter он подчеркнул, что еда не должна использоваться в качестве оружия. Он призвал все стороны возобновить зерновую инициативу.

ЕС благодарен за роль ООН и Турции в решении России вернуться к Черноморской зерновой инициативе. Еда никогда не должна использоваться в качестве оружия войны. Экспорт зерна имеет решающее значение для преодоления глобального продовольственного кризиса, усугубляемого Россией. Призываем все стороны возобновить инициативу, — написал Боррель.

Накануне в Минобороны заявили, что Россия возобновляет участие в зерновом соглашении. В опубликованном в Сети заявлении отмечается участие ООН и содействие Турции в вопросе получения письменных гарантий со стороны Киева о неиспользовании гуманитарного коридора в военных целях. Министерство сочло данные гарантии «достаточным» основанием для возобновления участия в зерновой сделке. Ведомство уточняет, что Черноморская инициатива, приостановленная после атаки БПЛА ВСУ на Севастополь, будет возобновлена.