Боррель: отказ от военной помощи Украине не приведет к миру

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Прекращение военной помощи Украине не приведет к миру, заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель в интервью испанской газете Pais. Он подчеркнул, что ЕС пытается делать все, чтобы добиться мирных переговоров, которые признают, что «есть агрессор и пострадавший».

Я не верю, что отказ от военной помощи Украине приведет к миру, — сказал он.

Газета The Washington Post со ссылкой на информированные источники сообщала, что часть конгрессменов США выступает против военной помощи Киеву из-за негативного прогноза американской разведки по поводу контрнаступления Вооруженных сил Украины. По данным засекреченной оценки разведки США, украинская армия «не сможет дойти» до «ключевого» города Мелитополя в Запорожской области.

Ранее президент США Джо Байден направил запрос в законодательный орган о новом пакете помощи Киеву. На военную, финансовую и гуманитарную поддержку американский лидер запросил около $24 млн.

До этого в американском разведывательном сообществе назвали причины провала контрнаступления ВСУ. Там полагают, что украинские войска терпят неудачу из-за эффективно выстроенной российской системы обороны и неспособности командования ВСУ распоряжаться своими ресурсами. В США считают, что украинская армия могла добиться успеха, атакуя в одной точке, пусть и ценой огромных потерь. Вместо этого Киев стал применять тактику малых групп, которая не принесла ожидаемых результатов.