Боррель отчитал Трампа за слова о НАТО и России Боррель призвал Трампа быть серьезным после слов о НАТО и России

Фото: europarl.europa.eu

Жозеп Боррель

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на встрече министров стран ЕС в Брюсселе призвал бывшего президента США Дональда Трампа и других политиков быть более серьезными. Он подчеркнул, что НАТО не может зависеть от настроения президентов. Таким образом дипломат прокомментировал слова Трампа о готовности поддержать гипотетические удары РФ по странам Альянса, передает Barron’s.

Давайте будем серьезны. НАТО не может быть военным альянсом, чья работа зависит от настроения президента США в конкретные дни, — подчеркнул Боррель.

Ранее Дональд Трамп заявил, что «стал бы поощрять» Россию атаковать страны — участницы НАТО, если бы те отказались выполнять свои финансовые обязательства перед Альянсом. Во время предвыборного митинга в Конвее в Южной Каролине республиканец подчеркнул, что не стал бы защищать должников.

Политолог и журналист Юрий Светов предположил, что заявления Трампа могут привести его к победе на выборах, так как он акцентирует внимание на внутренних проблемах Соединенных Штатов. По его словам, подобной риторикой республиканец также хочет внушить страх ЕС. Высказывания Трампа изобилуют эпатажем и это тоже рассчитано лишь на внешнего потребителя, а именно — на европейские государства, подчеркнул Светов.