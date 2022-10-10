Боррель осудил обстрелы Украины и пообещал Киеву военную поддержку

Фото: Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

Жозеп Боррель

Глава евродипломатии Жозеп Боррель осудил обстрелы территории Украины. В своем Twitter он признался, что был шокирован от известий об ударах по городам, и пообещал, что новая военная поддержка со стороны Евросоюза уже находится в пути.

Глубоко шокирован нападениями <...> на мирных жителей в Киеве и других городах Украины. Таким действиям не место в 21 веке. Я осуждаю их самым решительным образом. Мы поддерживаем Украину. Дополнительная военная поддержка со стороны ЕС уже в пути, — написал Боррель.

Утром 10 октября очевидцы сообщили о многочисленных взрывах в Киеве. Позже СМИ начали писать, что вслед за Киевом серия взрывов прогремела в Днепре, Львове, Тернополе, Виннице, Хмельницкой и Житомирской областях Украины. Президент Украины Владимир Зеленский в обращении к нации заявил, что на территории всей страны не утихает воздушная тревога. Он также попросил жителей не покидать укрытий.

Позже мэр Киева Виталий Кличко подтвердил информацию о повреждениях объектов критической инфраструктуры города, а также сообщил о наличии пострадавших. По словам советника главы МВД Украины Антона Геращенко, погибли пять человек и пострадали еще 12.