Боррель оценил возможность санкций ЕС против патриарха Кирилла Боррель не исключил введения санкций ЕС против патриарха Кирилла

Патриарх Кирилл / Фото Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель полагает, что патриарх Московский и вся Руси Кирилл может стать объектом персональных санкций ЕС, которые будут приняты в рамках шестого пакета против России. По его словам, которые приводит РИА Новости, возможность этого обсуждается в последнее время.

Я думаю, да. Ещё неделю назад я бы ответил утвердительно, — сказал Боррель.

Ранее сообщалось, что в ЕС предложили включить патриарха Кирилла в санкционные списки. С такой инициативой выступили власти Литвы. В качестве основания для этого называлось то, что предстоятель РПЦ является «одним из главных сторонников» спецоперации. Кроме того, раскольническая Православная церковь Украины (ПЦУ) обратилась к патриарху Константинопольскому Варфоломею с призывом лишить престола патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Глава ПЦУ Епифаний ставит в вину предстоятелю РПЦ поддержку спецоперации на Украине и распространение «ереси».