Боррель назвал общую сумму военной помощи Киеву со стороны Евросоюза Боррель: ЕС в общей сложности поставил Украине оружия более чем на €8 млрд

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Жозеп Боррель

Евросоюз поставил Киеву вооружение на сумму не менее €8 млрд, заявил глава Евродипломатии Жозеп Боррель. В ходе пресс-конференции, прошедшей по итогам заседания Евросовета в Брюсселе, он отметил, что данная сумма составляет лишь 45% от общего объема поставок вооружения Украине со стороны США, передает ТАСС.

Евросоюз и страны ЕС предоставили вооружений на минимум €8 млрд. Это 45% от усилий США, — заявил Боррель.

Ранее газета The Washington Post сообщила, что политики в американском конгрессе выступили за полное прекращение поддержки Украины. Представители Республиканской партии провели совещание по поводу дальнейшей помощи Киеву. Некоторые, по информации издания, хотят сократить финансовую составляющую поддержки и оставить лишь поставки вооружений.

Избранный в конгресс представитель Республиканской партии США Пол Госар заявил, что намерен голосовать против инициатив о выделении новой военной помощи Украине. Он подчеркнул, что делал это ранее, поскольку вопрос давно пора решить мирным урегулированием.

До этого советник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что США в новом пакете военной помощи передадут Украине ракеты для систем ПВО Hawk, а также противовоздушные комплексы Avenger, оснащенные ракетами Stinger. Также в Белом доме уточнили, что «США не давят на Украину в вопросе переговоров с РФ, а консультируют Киев и оказывают ему поддержку».