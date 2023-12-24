Боррель оценил предстоящие выборы в Европарламент Боррель: выборы в Европарламент в июне 2024 года могут оказаться судьбоносными

Выборы в Европарламент в июне 2024 года могут оказаться судьбоносными, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, пишет Guardian. По его словам, избиратели могут поддержать правые популистские партии из-за страха перед неизвестностью.

Европейские парламентские выборы в июне могут оказаться столь же судьбоносными, как и президентская гонка в США... страх избирателей перед неизвестностью может привести к тому, что они поддержат правые популистские партии, — говорится в сообщении.

Ранее Боррель сообщил, что победа России в зоне проведения специальной военной операции приведет к тому, что Евросоюз будет «безвозвратно испорчен». По его словам, страны объединения должны приложить все усилия для того, чтобы российской армии не удалось достичь всех целей СВО. Кроме того, он призвал Евросоюз обратить внимание и на палестино-израильский конфликт.