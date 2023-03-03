Боррель объяснил, почему Россию нельзя исключить из G20 Боррель: исключение России из G20 будет противоречить принципу многосторонних отношений

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Жозеп Боррель

Исключение России из «Группы двадцати» (G20) не соответствовало бы принципу многосторонних отношений, заявил на международной политологической конференции «Раисина диалог» глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель. По его словам, которые приводит ТАСС, мировым государствам по-прежнему необходимо «слушать других».

Вы не можете говорить о том, что хотите продвигать принцип многостороннего сотрудничества, и затем просить о том, чтобы Россия вышла из состава G20. Довольно-таки противоречиво, разве нет? — сказал Боррель.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров на встрече G20 принес представителям Индии извинения за поведение западных делегаций, заявив, что они превратили работу «двадцатки» в балаган. По его словам, западные страны намерены переложить свою ответственность за провалы в экономической политике на другие страны, прежде всего, на Россию.

Впоследствии он также отметил, что Запад пытался выдвинуть на передний план тему Украины, тогда как призыв России отразить в декларации G20 необходимость расследования по «Северным потокам» был проигнорирован. Лавров уточнил, что Россия не отказывается от серьезных предложений по переговорам по Украине, однако не смог вспомнить, чтобы кто-то призывал к аналогичному диалогу Киев.