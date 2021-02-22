Боррель объяснил отказ ЕС от санкций против олигархов РФ

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Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель рассказал, почему Европейский союз не будет вводить санкции против российских бизнесменов в связи с отравлением и арестом политика Алексея Навального.

Мы не можем вводить санкции против людей, которые нам просто не нравятся. Санкции вводятся против кого-то за то, что он сделал. И мы должны доказать это. И когда вы говорите — накажите олигархов <...>. Может быть, мы не любим олигархов, но нам нужно доказать, что эти люди имеют связь с тем, из-за чего вводятся санкции, — подчеркнул он.

По его словам, санкции из-за дела Навального ЕС должен вводить только против людей, которые имеют непосредственную связь с арестом, отравлением и преследованием оппозиционера. Соответственно, нельзя вводить меры против людей, если их нарушения нельзя доказать перед судом.

Простите, но это верховенство закона, — подчеркнул он.

Такое заявление он сделал в ходе брифинга по итогам встречи министров иностранных дел стран ЕС, который транслировался на сайте Европейского совета.

Накануне Боррель заявил, что Совет Европейского союза принял решение о введении санкций в отношении людей, которые причастны к осуждению политика Алексея Навального. По его словам, соответствующие меры должны быть приняты максимум в течение недели.

Ранее стало известно, что министры иностранных дел стран Евросоюза принципиально согласовали расширение персональных санкций в отношении России. Впрочем, конкретных фигурантов такого ограничительного списка пока не обсуждали. Главы внешнеполитических ведомств стран проговорили механизмы внешнего давления на РФ на встрече в Брюсселе. В числе предложенных лиц для внесения в список, по некоторым данным, могут фигурировать председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин, глава Росгвардии Виктор Золотов, генеральный прокурор Игорь Краснов и глава Федеральной службы исполнения наказаний Александр Калашников, писал NEWS.ru.