Боррель объяснил, кого коснутся новые санкции ЕС против Белоруссии

https://static.news.ru/photo/63a1ded0-d25e-11eb-aa09-96000091f725_660.jpg Фото: Pool Philip Reynaerts/Keystone Press Agency/Global Look Press

Новые ограничительные меры Евросоюза против Белоруссии коснутся 86 физических и юридических лиц. Об этом в понедельник, 21 июня, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Его слова приводит ТАСС.

Он подчеркнул, что экономические санкции подлежат рассмотрению на саммите ЕС, который состоится 24--25 июня. Ограничительные меры после собрания будут учреждены. Они, по словам Борреля, коснутся белорусского экспорта в Евросоюз. О конкретных отраслях, подчеркнул он, говорить пока рано. Боррель добавил, что четвёртый пакет санкций согласуют 21 июня.

Также на эту тему высказался глава МИД Финляндии Пекка Хаависто.

ЕС примет санкции за нарушения прав человека и давление на оппозицию, а также дополнительные санкции за принуждение к посадке самолёта Ryanair, — заявил руководитель внешнеполитического ведомства.

Ранее стало известно, что Евросоюз завершил согласование санкций против Белоруссии. Ограничительные меры затронут нефтегазовый сектор, сферу телекоммуникаций, калийное производство и табачную продукцию, уточнили в агентстве.

Отношения Белоруссии со странами Запада резко ухудшились в 2020 году, после президентских выборов в стране. Согласно официальным данным, победу одержал действующий президент Александр Лукашенко, однако оппозиция заявила о фальсификации и победе своего кандидата Светланы Тихановской. В стране прошли громкие выступления несогласных с официальными результатами. Они сопровождались беспорядками и стычками с силовиками.

Новая волна недовольства со стороны Запада действиями белорусских властей началась после того, как в минском аэропорту был посажен самолёт ирландской авиакомпании Ryanair. После посадки были задержаны летевшие этим бортом основатель оппозиционного Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич и его девушка — россиянка София Сапега. Гражданка РФ была арестована.