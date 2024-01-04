Боррель обговорил с МИД Польши поставки Киеву ракет большой дальности Боррель и Сикорский хотят усилить помощь Киеву за счет ракет большой дальности

Фото: МО Украины

Военную помощь Украине нужно усилить, в том числе за счет поставок ракет большой дальности, считает глава дипломатии Евросоюза (ЕС) Жозеп Боррель. Он отметил в соцсети Twitter (Х), что недавно обсудил этот вопрос с министром иностранных дел Польши Радославом Сикорским, обе стороны сочли, что данные меры необходимы.

Мы согласились с необходимостью усилить нашу военную поддержку Украины, в том числе с помощью ракет большой дальности и зенитных ракет, — подчеркнул Боррель.

Стороны также обсудили усиление мер борьбы с обходом антироссийских санкций. Боррель заметил, что «значительно возросший европейский экспорт» в третьи страны якобы может быть реэкспортирован в Россию.

Ранее лидеры стран Евросоюза призвали Совет увеличить финансирование Европейского фонда мира. Из этого фонда, в частности, предоставляется военная помощь Украине. Также представители стран ЕС подчеркнули острую необходимость ускорить поставки Киеву ракет, боеприпасов и новых систем ПВО. Кроме того, лидеры ЕС «приняли к сведению» предложенный Еврокомиссией механизм использования замороженных активов РФ, но не утвердили его.

До этого депутаты бундестага призвали власти ФРГ передать Украине дальнобойные крылатые ракеты Taurus для защиты от атак ВС России. По их словам, глава Минобороны Германии Борис Писториус должен убедить канцлера Олафа Шольца в необходимости такого шага. Глава комитета по делам Европы Антон Хофрайтер и представитель Христианско-демократического союза по вопросам внешней политики Норберт Реттген подчеркнули, что Германия уже многое сделала для Украины в сфере ПВО, но Берлину следует сделать еще больше.