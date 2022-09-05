Боррель: Россия не сможет разрабатывать залежи нефти и газа без Запада

Фото: audiovisual.ec.europa.eu

Жозеп Боррел

Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель заявил на межпарламентской конференции ЕС в Праге, что Россия не сможет разрабатывать новые месторождения нефти и газа без технологического участия западных компаний. По его словам, которые приводит ТАСС, санкции не могут подействовать немедленно, а используемые Россией месторождения постепенно истощаются.

Месторождения [нефти и газа] в России есть, но она не сможет их разрабатывать без западных компаний и их технологического потенциала, — подчеркнул Боррель.

Ранее он заявил, что причиной энергокризиса стала не политика Европы, а действия РФ, которая «превращает энергетику в оружие». Он признал усталость граждан ряда европейских стран от антироссийских санкций, а также их озабоченность по поводу предстоящей зимы, и пообещал разъяснять населению «необходимость санкционной политики». Кроме того, по словам Борреля, ЕС необходимо продолжать борьбу за энергонезависимость от России.

Также политик заявил о том, что озабочен «российской пропагандой», которая «обвиняет в кризисе санкции ЕС» и которая «пробирается в правительственные круги и СМИ многих стран, в частности в Африке». Он призвал союзников «активнее работать с ними» и продвигать позицию Брюсселя.