Боррель назвал сроки развертывания сил быстрого реагирования ЕС Боррель: силы быстрого реагирования ЕС должны быть созданы в 2023 году

Фото: Victor Lisitsyn/Global Look Press

Силы быстрого реагирования ЕС численностью до пяти тысяч человек должны быть созданы и готовы к развертыванию в 2023 году, сообщил верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. По его словам, которые приводит ТАСС, на встрече министров обороны ЕС в Брюсселе рассмотрят два сценария их задействования.

Сегодня мы обсудим два оперативных сценария, в которых Евросоюз может задействовать свои силы быстрого реагирования. Они должны быть на практике готовы к оперативным действиям в следующем году, — сказал Боррель.

Создание сил быстрого реагирования ЕС прописано в общеевропейской стратегии в области обороны «Стратегический компас», принятой в марте 2022 года.

Она разрабатывалась более двух лет. В рамках проекта предусмотрено создание сил быстрого реагирования ЕС численностью до пяти тысяч человек. Он не имеет отношения к ситуации на Украине и находится в разработке с 2020 года. Тем не менее военная операция РФ оказывает серьезное влияние на финальный этап дискуссии по проекту.

Ранее Боррель заявил, что стратегия в области обороны не предусматривает создания общеевропейской армии. Страны — члены ЕС сохранят свои ВС, однако они станут лучше взаимодействовать и координировать усилия, особенно в вопросах бюджетов.