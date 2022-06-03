Боррель рассказал, почему против патриарха Кирилла не ввели санкции Боррель назвал отсутствие патриарха Кирилла в санкционном списке ЕС «издержками внешней политики»

Фото: Сергей Ведяшкин/Агентство «Москва»

Патриарха всея Руси Кирилл

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель назвал отсутствие патриарха всея Руси Кирилла в санкционном списке ЕС «издержками внешней политики». Об этом дипломат заявил в своем Twitter-аккаунте. Боррель убежден в том, что религиозные лидеры не должны уходить от ответственности за поддержку спецоперации РФ на Украине.

Отсутствие патриарха Кирилла в подсанкционном списке продемонстрировало издержки внешней политики, основанной на принципе единства. Религиозные лидеры не должны быть ограждены от ответственности за поддержку спецоперации РФ на Украине, — заявил Боррель.

Ранее сообщалось, что Евросоюз отказался от санкций против патриарха Кирилла в рамках шестого пакета антироссийских ограничений. Такое решение было принято из-за категоричной позиции Венгрии, которая требовала исключить главу Русской православной церкви из перечня антироссийских санкций.

До этого представители Русской православной церкви назвали недопустимым возможное введение санкций против предстоятеля РПЦ. Священнослужители подчеркнули, что нельзя переводить политическое противостояние в религиозную сферу.