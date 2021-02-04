Боррель назвал «ерундой» слухи о сдерживании в ЕС вакцины «Спутник V»

https://static.news.ru/photo/81abc184-66e3-11eb-b437-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что сообщения ряда российских СМИ о помехах, которые якобы чинят государства ЕС для сдерживания распространения российской вакцины от COVID-19, не соответствуют действительности.

Несмотря на то что политике не место в глобальной борьбе с пандемией, мы тем не менее видим, что российские СМИ, подконтрольные государству, к сожалению, распространяют информацию, направленную на подрыв усилий правительств западных стран по борьбе с вирусом, — сказал европейский дипломат в интервью «Интерфаксу».

Он отметил, что некоторые подконтрольные государству СМИ публикуют информацию о том, что Европа якобы принимает меры для недопуска вакцины на свой рынок для неких политических и экономических целей.

Это ерунда. Все компании должны соблюдать одни и те же правила для того, чтобы их вакцины продавались в ЕС, — подчеркнул Боррель.

По его словам, применение любой вакцины возможно только после одобрения европейским регулятором и прохождения соответствующих тестов, и это правило распространяется на любых производителей медицинских препаратов.

В контексте COVID-19 особенно важным является осознание угрозы, которую представляет для общественного здравоохранения распространение недостоверной информации, — предостерёг представитель ЕС.

Ранее NEWS.ru писал, что президент России Владимир Путин не планирует в ближайшее время встречаться с главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем, который приехал с визитом в Москву. В рамках его визита запланирована встреча с главой российского МИД Сергеем Лавровым.