Боррель назвал «беспрецедентным» падение объемов торговли России и ЕС

Фото: Juanma Serrano/Keystone Press Agency/Global Look Press

Сокращение поставок из России в Евросоюз в первом квартале 2023 года превысило 75%, написал в статье для своего блога глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель. Он отметил, что в 2022 году импорт из РФ в ЕС упал почти на 60%. По мнению дипломата, происходящее является «беспрецедентным разъединением».

По сравнению с 2021 годом, 58% от общего объема импорта ЕС из России уже были урезаны в 2022 году — беспрецедентное разъединение. Импорт неэнергетических товаров из России сократился почти на 60%, причем наиболее заметное падение пришлось на железо и сталь, драгоценные металлы и древесину. Эта динамика усиливается: сокращение импорта неэнергетических товаров за первый квартал 2023 года — 75%, а для энергетических товаров падение еще больше — минус 80%, — указал Боррель в статье «Да, санкции против России работают».

Он также отметил сокращение вывоза товаров из ЕС в Россию. По данным Борреля, санкции охватили 54% экспорта в РФ. Снижение общего экспорта в 2022 году составило 52% в сравнении со среднегодовыми показателями прошлых лет, при этом экспорт товаров двойного назначения и технологий для производства оборудования и вооружений упал на 78%. В тех отраслях, которые санкции не затронули, экспорт упал более чем на 10%.

Ранее Боррель заявил, что Россия является экономическим карликом, своего рода «бензоколонкой», у владельца которой есть атомная бомба. При этом Китай в отличие от РФ является крупным геополитическим игроком, подчеркнул политик.

До этого Боррель сообщил, что Москва продолжает предлагать третьим странам дешевое зерно из-за стремления сделать их зависимыми от этих поставок. По его словам, ЕС прикладывает все усилия, чтобы санкции не повлияли на продовольственную безопасность этих государств.